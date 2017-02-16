Россияне высказались против продажи дешевого газа дружественной Белоруссии

Большинство россиян считают Белоруссию дружественным государством, однако против продажи Минску энергоресурсов по заниженным ценам. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, который публикует в четверг, 16 февраля, ТАСС.

Против предоставления скидок на нефть и газ даже в обмен на поддержку со стороны Минска высказались 56 процентов респондентов, противоположного мнения придерживаются 38 процентов. Больше всего тех, кто не хочет давать Белоруссии преференций, среди граждан в возрасте от 45 до 59 лет, наименьшее — среди молодежи от 18 до 24 лет.

Непосредственно против продажи Белоруссии энергоресурсов по цене ниже рыночной 60 процентов опрошенных, согласны на такой шаг 32 процента. В то же время, как отметили во ВЦИОМ, владея информацией о задолженности Минска перед Газпромом, доля противников продажи нефти и газа по заниженным ценам вырастала до 69 процентов.

Кроме того, подавляющее большинство — 78 процентов — граждан высказались за введение визового режима с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран. Только 16 процентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.

В то же время как дружественное государство Белоруссию воспринимают 40 процентов россиян, как торгового и экономического партнера — 35 процентов, как стратегического — 9 процентов. При этом лишь четыре процента граждан считают союзное государство конкурентом, а 3 процента — противником.

В начале января Россия намеревалась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор, который привел к возникновению задолженности со стороны Минска.

С 12 февраля в Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами — в страну без оформления дополнительных разрешений могут попасть жители европейских государств, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии. Иностранцы могут попасть в Белоруссию без визы только через минский аэропорт.

В конце января руководство ФСБ России приказало установить на российско-белорусских рубежах пограничную зону. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.