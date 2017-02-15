В Минске рассказали о «поступательном движении» к продлению безвизового режима

Срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии может быть продлен до 12-14 дней. Однако конкретного решения по этому поводу пока не принималось. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Дмитрий Мирончик, передает РИА Новости.

«Скорее всего, речь будет идти о продлении сроков [безвизового режима]», — заявил Мирончик. По его словам, путевка в белорусские санатории приобретается минимум на 12 дней. «Если мы будем делать следующий шаг, то логично говорить о 12 либо 14 днях», — отметил представитель внешнеполитического ведомства. Вместе с тем он подчеркнул, что о конкретных цифрах говорить пока рано.

«Направление движения понятно, но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью и поступательностью», — заключил пресс-секретарь.

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С 12 февраля в Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами — в страну без оформления дополнительных разрешений могут попасть жители европейских государств, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии. Иностранцы могут попасть в Белоруссию без визы только через минский аэропорт.

В конце января руководство ФСБ России приказало установить на российско-белорусских рубежах пограничную зону. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.

Лукашенко подписал указ о введении безвизового режима 9 января. Согласно ему, граждане 80 стран могут находиться на территории страны без визы до пяти дней.