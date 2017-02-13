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В Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами

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В Белоруссии начал действие пятидневный безвизовый режим. Как сообщает «Мир 24», с 12 февраля в страну без оформления дополнительных разрешений могут попасть, в частности, жители европейских стран, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

Замминистра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной назвал введение безвизового режима прорывным шагом, однако отметил, что в первые два-три месяца страна не ждет многократного увеличения турпотока. «Но вместе с тем процентов 15-20 — без проблем», — добавил он.

Как уточняет агентство Sputnik, в первый день работы нового режима наплыва желающих попасть в Белоруссию туристов не наблюдалось. Первым в Минск прибыл путешественник из Финляндии.

Иностранцы могут попасть в Белоруссию без визы только через минский аэропорт. Для въезда у туристов обязательно должен быть паспорт или заменяющий его документ. Кроме того, путешественникам понадобится медицинская страховка и денежная сумма из расчета порядка 22 евро на день пребывания в Белоруссии.

В начале февраля в Минске заявили, что в будущем срок безвизового пребывания иностранцев в республике может быть увеличен. 1 февраля руководство ФСБ России приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.

Указ о введении безвизового режима был подписан Лукашенко 9 января. По нему граждане 80 стран могут находиться на территории республики без визы до пяти дней.

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