Путин назвал споры между Россией и Белоруссией естественными

Президент России Владимир Путин считает естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС. Он выразил уверенность в том, что удастся найти выход из любых, даже очень трудных, ситуаций.

«Вполне естественны эти споры: каждая сторона отстаивает свои интересы», — заявил президент на встрече со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

Путин при этом заметил, что Россия оказывает Белоруссии большую помощь, в частности было выделено кредитов на сумму более шести миллиардов долларов. Он также напомнил, что Минск получает российскую нефть без пошлин, затем перерабатывает ее и продает за границу, зачисляя пошлину в свой бюджет.

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16 февраля Москва и Минск согласовали протокол по нефтегазовым вопросам. В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства России.

Во второй половине 2016 года между Россией и Белоруссией возник спор из-за поставок нефти. Москва планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако график на третий квартал 2016 года был снижен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти. Кроме того, Минск, по его словам, имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. По мнению Лукашенко, справедливая цена — 83 доллара за тысячу кубометров.

В ответ пресс-служба президента России сообщила, что в период с 2011 по 2015 год госбюджет недополучил 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.