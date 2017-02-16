Reuters сообщило о первой белорусско-иранской нефтяной сделке

Белоруссия заключила первую нефтяную сделку с Ираном. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Госкомпания «Белоруснефть» заключила контракт на приобретение 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей) у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Сырье было закуплено через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии

Загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля. Логистика поставок до конца непонятна, но вероятно, нефть будет доставлена в порт Одессы в Черном море либо в Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.

Ранее 16 февраля белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва согласовали протокол по нефтегазовым вопросам.

Днем ранее стало известно, что экспорт белорусских товаров в Евросоюз в 2016 году упал на треть, в том числе из-за снижения вывоза нефтепродуктов, вызванного недопоставками российской нефти.

В начале января Россия намеревалась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор. В ответ Лукашенко поручил правительству республики заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами.