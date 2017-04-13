«Газпром» установил цену на газ для Белоруссии

Цены на российский газ для Белоруссии будут определяться формулой, привязанной к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе России. Таковы условия протокола о порядке ценообразования, подписанного 13 апреля председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и заместителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Семашко. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение распространяется на 2018-2019 годы. Поставки газа в 2017 году осуществляются на условиях текущего контракта.

Что касается поставок нефти в Белоруссию, то в соответствии с новым подписанным графиком они будут увеличены во втором квартале текущего года на миллион тонн. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Ранее в тот же день вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что по итогам переговоров с Семашко был подписан пакет документов, который позволит урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере и избежать их в дальнейшем.

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По словам Дворковича, стороны будут стремиться к переходу на взаиморасчеты по газу и нефти в рублях, договоренности могут быть достигнуты уже в этом году.

По информации «Газпрома», Белоруссия погасила просроченную задолженность перед газовым монополистом за поставки топлива в 2016-2017 годах в полном объеме. Минск выплатил в счет долга 726,2 миллиона долларов.

В 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва тогда в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.