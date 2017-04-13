Белоруссия полностью погасила долг перед «Газпромом»

Белоруссия погасила просроченную задолженность перед «Газпромом» за поставки топлива в 2016-2017 годах в полном объеме. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила российская корпорация.

Минск выплатил в счет долга 726,2 миллиона долларов.

Ранее 13 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Минск договорились о принципиальных условиях поставок нефти и газа. По его словам, стороны пришли к взаимовыгодным решениям.

3 апреля президенты России и Белоруссии урегулировали спор в нефтегазовой сфере. В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что долг Белоруссии за поставленный газ оставляет 726 миллионов долларов.

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В 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва тогда в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.