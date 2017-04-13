Медведев сообщил о разрешении нефтегазового спора с Белоруссией

Москва и Минск договорились о принципиальных условиях поставок нефти и газа. Об этом в четверг, 13 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, 13 апреля стороны пришли к взаимовыгодным решениям. «Принятый пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или разного толкования правил в будущем», — отметил глава правительства. Дополнительные гарантии по завершившемуся спору получены из правительства Белоруссии 12 апреля, добавил он.

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Сейчас в Москве ожидают возврата долга «Газпрому», после этого начнется реализация достигнутых соглашений, отметил Медведев.

3 апреля президенты России и Белоруссии урегулировали спор в нефтегазовой сфере. «Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», — сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что долг Белоруссии России за поставленный газ оставляет 726 миллионов долларов.

В 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.