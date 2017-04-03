Путин и Лукашенко разрешили спор в нефтегазовой сфере

Между Москвой и Минском не осталось нерешенных вопросов, спор в нефтегазовой отрасли урегулирован. Об этом президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости в понедельник, 3 апреля.

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», — сказал Путин.

Материалы по теме Минская засада Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии Оголтелая Батьковщина Почему отношения России и Белоруссии уже никогда не будут прежними

Он уточнил, что проблемы в нефтегазовой сфере будут решены за 10 дней. Лидеры двух стран также договорились, как будут работать в этой сфере не только в 2017-м, но и в 2018, 2019 годах», добавил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что теперь спорных вопросов между странами не осталось. «Мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы и над развитием Евразийского экономического союза», — резюмировал он.

В конце февраля российский лидер назвал естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Белоруссией. При этом он подчеркнул, что Москва оказывает Минску большую помощь, в частности в форме кредитов на сумму более шести миллиардов долларов.

В прошлом году между Россией и Белоруссией возник спор из-за поставок нефти. Москва планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был снижен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва тогда в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.