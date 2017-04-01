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Лукашенко предупредил о хрупкости достижений союза России и Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Различные испытания обнаруживают хрупкость достижений Союзного государства, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал в обращении к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов двух стран, который отмечается 2 апреля.

«Масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что историческая память и взаимная поддержка всегда были для Москвы и Минска «выше любых меркантильных или тактических соображений». «Наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору», — подытожил президент.

Помимо этого, Лукашенко направил поздравление своему российскому коллеге Владимиру Путину. «У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества», — говорится в телеграмме белорусского лидера.

Сообщество России и Белоруссии было основано 2 апреля 1996-го, ровно через год был подписан договор о Союзе двух стран, а в январе 2000-го вступило в силу соглашение о Союзном государстве. Надгосударственное образование подразумевает поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, валютного, юридического и культурного пространства.

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