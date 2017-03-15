Лукашенко назвал себя сторонником «имперского» Евросоюза

Белоруссия всегда будет работать на объединение и стабильность Евросоюза. Об этом в среду, 15 марта, в ходе встречи с главой МИД Бельгии сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Визит главы внешнеполитического ведомства Бельгии он назвал знаковым не только для двусторонних отношений, но и для отношений «со всей вашей империей». «Мы и в трудные времена вам проблем не создавали и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем», — пообещал Лукашенко.

«Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Я сторонник Европейского союза», — подчеркнул белорусский лидер.

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15 февраля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посоветовал Белоруссии сделать однозначный внешнеполитический выбор в пользу России или Евросоюза. Он отметил, что интеграция Москвы и Минска в военной, разведывательной и экономической сферах становится все глубже, однако Белоруссия так и не признала независимости Абхазии и Южной Осетии, воссоединения Крыма с Россией.

В начале февраля Александр Лукашенко выступил с критикой сложившихся российско-белорусских отношений. В частности, он заявил, что Москва нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе двух стран. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что русские и белорусы выросли в одной колыбели. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер.

В 1997 году Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.