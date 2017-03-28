Лукашенко назвал Путина родным братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал во вторник, 28 марта, в Минске, передает агентство БЕЛТА.

«Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие! И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», — заявил Лукашенко.

Глава государства добавил, что не исключает такой ситуации, когда ему и Путину придется «спиной к спине стать и отстреливаться».

В начале февраля Александр Лукашенко выступил с критикой российско-белорусских отношений. В частности, он заявил, что Москва нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе двух стран.

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В декабре 2016-го года Лукашенко не принял участие в заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходил в Санкт-Петербурге. На встречу приехали лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, открывал мероприятие президент России. В течение 2017 года встреча Путина и Лукашенко несколько раз переносилась. В Минске подчеркивали, что к переговорам готовы, в Москве отмечали, что повестка еще обсуждается.

До сих пор не определена также дата заседания Высшего госсовета Союзного государства, не утвержден бюджет объединения на 2017 год. Соответствующие органы работают по временной схеме, которая предусматривает финансирование расходов и программ на одну двенадцатую бюджета каждый месяц.

Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.