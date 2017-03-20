Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на российско-белорусские учения «Запад-2017». Об этом он сказал в ходе совещания в Минске в понедельник, 20 марта, передает пресс-служба главы государства.

«Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным, и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО», — заявил Лукашенко.

По его словам, «мы ничего не скрываем и скрывать не должны». «Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю», — добавил президент.

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Глава государства отметил, что предстоящие учения носят исключительно оборонный характер. «Ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае! Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации», — подчеркнул Лукашенко.

23 февраля министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что учения «Запад-2017» угрозы суверенитету страны не несут.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.