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В Минске отказались верить в планы России оккупировать Белоруссию

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Андрей Равков
Андрей Равков

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков ответил на опасения скептиков по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники в рамках учений «Запад-2017». Слова главы ведомства приводит сайт газеты «Советская Белоруссия».

«Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений», — отметил чиновник.

Он рекомендовал скептикам «заглянуть в нормативные правовые документы, регламентирующие вопросы обеспечения военной безопасности» республики, а также изучить Военную доктрину, среди приоритетных направлений которой — укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией.

Что касается совместных учений, то Равков напомнил, что они проводятся раз в два года, поочередно на территории Белоруссии и РФ. «Россия — наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки», — пояснил руководитель Минобороны.

Он подчеркнул, что угрозы суверенитету страны «Запад-2017» не несет. «Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, — все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами», — заверил Равков. Он также указал на то, что маневры не представляют угрозы для западных государств, поскольку имеют оборонительный характер.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.

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