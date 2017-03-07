В Кремле прокомментировали перепалку Медведева с белорусским премьером

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию премьер-министра России Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Андрея Кобякова по вопросу цены на газ. Слова Пескова во вторник, 7 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне она достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — заявил Песков.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин отмечал важность хороших взаимоотношений с Белоруссией.

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«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Белоруссии», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в этот день, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке, Медведев сравнил действия некоторых членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с шантажом и призвал партнеров «не упражняться в подсчетах» цены на российский газ.

Он напомнил, что если бы некоторые страны не вошли в состав ЕАЭС, то покупали бы российский газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров.

В то же время премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков выразил недоумение разницей в ценах на газ в России и в Белоруссии, передает «Интерфакс-Запад». «Почему эта разница так резко растет? С 38 процентов в начале 2014 года до 110 процентов в 2016-м», — сказал Кобяков. По его словам, различные препятствия для Белоруссии на рынке ЕАЭС «нарастают, как снежный ком».

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти. Кроме того, Минск, по его словам, имеет право на снижение цены на газ.