Россияне увидели в Лукашенко хитрого политика

Большинство россиян считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает Москву только в выгодных ему ситуациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 3 апреля.

73 процента опрошенных полагают, что Лукашенко «скорее хитрит и поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно, а на самом деле ведет независимую политику». 17 процентов респондентов заявили, что белорусский лидер последовательно придерживается пророссийского направления.

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Президент Белоруссии «не во всем нравится» 54 процентам опрошенных, одобряют его работу 27 процентов граждан. Вместе с тем 12 процентов участников опроса считают, что Белоруссия нуждается в новом лидере. В 2009 году, как отмечает ВЦИОМ, этот вариант ответа выбрали 18 процентов респондентов.

Исследование также показало, что за 11 лет вырос процент симпатизирующих Лукашенко россиян: уважение к нему испытывают 35 процентов опрошенных (против 19 процентов в 2006 году), доверие — 17 процентов (8 процентов в 2006-м).

1 апреля президент Белоруссии заявил, что для Москвы и Минска взаимная поддержка всегда «выше любых меркантильных и тактических соображений». Вместе с тем он подчеркнул, что достижения Союзного государства хрупки и не должны восприниматься как данность. За несколько дней до этого Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина «родным братом», подчеркнув, что делить им нечего.

3 февраля белорусский президент раскритиковал решение Москвы о введении пограничной зоны на границе двух стран, назвав его политическим выпадом.

