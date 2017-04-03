Россияне увидели в Лукашенко хитрого политика

Большинство россиян считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает Москву только в выгодных ему ситуациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в понедельник, 3 апреля.
73 процента опрошенных полагают, что Лукашенко «скорее хитрит и поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно, а на самом деле ведет независимую политику». 17 процентов респондентов заявили, что белорусский лидер последовательно придерживается пророссийского направления.
Президент Белоруссии «не во всем нравится» 54 процентам опрошенных, одобряют его работу 27 процентов граждан. Вместе с тем 12 процентов участников опроса считают, что Белоруссия нуждается в новом лидере. В 2009 году, как отмечает ВЦИОМ, этот вариант ответа выбрали 18 процентов респондентов.
Исследование также показало, что за 11 лет вырос процент симпатизирующих Лукашенко россиян: уважение к нему испытывают 35 процентов опрошенных (против 19 процентов в 2006 году), доверие — 17 процентов (8 процентов в 2006-м).
1 апреля президент Белоруссии заявил, что для Москвы и Минска взаимная поддержка всегда «выше любых меркантильных и тактических соображений». Вместе с тем он подчеркнул, что достижения Союзного государства хрупки и не должны восприниматься как данность. За несколько дней до этого Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина «родным братом», подчеркнув, что делить им нечего.
3 февраля белорусский президент раскритиковал решение Москвы о введении пограничной зоны на границе двух стран, назвав его политическим выпадом.