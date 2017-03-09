Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска

Бухгалтерия присутствует в политических и экономических отношениях даже самых близких стран. Об этом в четверг, 9 марта, заявила пресс-секретарь председателя правительства России Наталья Тимакова, сообщает ТАСС.

«Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», — сказала она.

Объем кредитов, выданных Россией белорусским партнерам, превышает сумму в шесть миллиардов долларов, напомнила Тимакова. «Неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом», — заметила пресс-секретарь.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе российско-белорусских отношений.

7 марта Дмитрий Медведев сравнил действия некоторых членов Евразийского экономического союза с шантажом и призвал партнеров «не упражняться в подсчетах» цены на российский газ. «Эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем», — пояснил российский премьер.

По словам президента России Владимира Путина, периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Белоруссией, являются естественными.

Разногласия между Москвой и Минском по поводу цены на газ возникли в начале 2016 года. Тогда премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая в прошлом году цена для Белоруссии).