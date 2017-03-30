Кремль подтвердил дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в начале следующей недели. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости в четверг, 30 марта.

«Третьего апреля в Санкт-Петербурге», — отметил Ушаков, отвечая на вопрос о предполагаемой дате встречи глав государств.

Они обсудят нефтегазовые вопросы и развитие Евразийского экономического союза, отмечает агентство со ссылкой на слова посла России в Минске Александра Сурикова.

В начале февраля Лукашенко выступал с критикой российско-белорусских отношений. В частности, он заявил, что Москва нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны между двумя странами.

В декабре 2016-го года президент Белоруссии отсутствовал на заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходил в Санкт-Петербурге с участием лидеров Армении, Киргизии, Казахстана и России. Встреча Путина и Лукашенко, предварительно намеченная на начало нынешнего года, несколько раз переносилась. Минск заявлял о готовности к переговорам, в Москве отмечали, что повестка еще прорабатывается.

С января 2016 года Москва и Минск ведут топливный спор, возникший после того, как Белоруссия потребовала снизить цену на газ и в одностороннем порядке уменьшила свои платежи. Долг республики к февралю 2017-го превысил 0,5 миллиарда долларов. Страны разработали нефтегазовый протокол, однако документ пока находится на рассмотрении российской стороны.