Эксперт рассказал о почувствовавшем неуверенность Лукашенко Западе

Массовые протесты, прокатившиеся по Белоруссии вызваны в том числе тем, что страны Запада почувствовали неуверенность властей республики. Об этом в интервью «Ленте.ру» сказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его мнению, постоянная смена риторики Минска по поводу отношений с Москвой и странами Запада свидетельствует о том, что власти республики не имеют четкого представления, как выстраивать отношениями с различными центрами силы. «Когда не требовалось делать однозначный выбор, можно было не признавать Южную Осетию и Абхазию, рассуждать о российских олигархах, и это сходило с рук», — сказал Жарихин.

«А сейчас возникла проблема выбора, и президент Белоруссии, так сказать, задергался. Запад почувствовал, что Минск дал слабину и стал нарезать, как акула, круги вокруг страны. Вдруг пошли митинги по пустячному поводу, связанному с неуклюжим законом», — добавил он.

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Двумя днями ранее КГБ Белоруссии задержал активистов экстремистской националистической организации «Белый легион». В спецслужбе отметили, что они могли готовиться к вооруженным выступлениям, приуроченным к акции протеста 25 марта.

15 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником имперского Евросоюза. Белорусский лидер выступил с критикой сложившихся российско-белорусских отношений. В частности, он утверждал, что Москва нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе двух стран.

С февраля в нескольких городах страны идут несанкционированные митинги против сбора «налога на тунеядство». Акции прошли в в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Минске. На 25 марта оппозиция анонсировала масштабную демонстрацию в столице республики.