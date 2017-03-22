Белорусские спецслужбы задержали экстремистов из «Белого легиона»

В Белоруссии спецслужбы задержали активистов экстремистской националистической организации «Белый легион», передает телеканал ОНТ. В одном из сюжетов были показаны кадры захвата.

При обыске в квартире участника «Белого легиона» по фамилии Данилов были найдены три карабина, бронежилет, спецприспособления для снаряжения автоматных магазинов, а также привезенные из Украины листовки. Одна из них — памятка для участников добровольческих военизированных формирований.

Как отмечается в сюжете, во время уличных акций в 1990-х боевики «Белого легиона» были «кулаками оппозиции» и участвовали в стычках с милицией. В их рядах во время подобных выступлений были и украинские радикалы.

В «нулевые» «Белый легион» объявил, что прекращает деятельность, однако, по данным спецслужб, на самом деле он лишь залег на дно. «Все это время его бойцы занимались тем же, чем и раньше: проводили тренировки в лесах. Только в прессе преподносилось это как патриотические лагеря, где детей учат "любить родину"», — отмечает телеканал.

Во вторник, 21 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании боевиков, готовившихся к вооруженному выступлению. По словам белорусского лидера, лагеря экстремистов располагались внутри республики в районе Бобруйска и Осиповичей. «Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — заявил Лукашенко.

Днем ранее он обвинил «пятую колонну» и бежавших за границу «отморозков» в попытках дестабилизировать ситуацию в республике при поддержке западных спецслужб.

