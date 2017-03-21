В Вильнюсе назвали слова Лукашенко о подготовке боевиков измышлениями

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке боевиков в Литве «высосанными из пальца измышлениями». Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на BNS.

«Хотелось бы слышать от главы государства обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца измышления», — сказал глава литовского МИД.

Линкявичюс призвал Минск не искать врагов в стране и за ее пределами в связи со сложной обстановкой во внутренней политике. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Вильнюс внимательно наблюдает за ситуацией в Белоруссии.

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Ранее в тот же день Лукашенко сообщил о задержании боевиков, которые готовились к вооруженному выступлению. По словам белорусского президента, лагеря экстремистов располагались внутри республики в районе Бобруйска и Осиповичей. «Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — заявил Лукашенко.

Днем ранее глава государства обвинил «пятую колонну» и бежавших за границу «отморозков» в попытках дестабилизировать ситуацию в республике при поддержке западных спецслужб.

