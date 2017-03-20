Лукашенко обвинил «пятую колонну» и «отморозков» в нагнетании ситуации в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил «пятую колонну» и бежавших за границу «отморозков» в попытке дестабилизации ситуации в республике при поддержке западных спецслужб. Об этом он заявил в понедельник, 20 марта, передает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, противостояние с НАТО его волнует меньше, чем возможная дестабилизация обстановки в стране. «Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (...), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», — отметил глава государства.

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Лукашенко также подчеркнул, что власти республики с этим справятся. «Это не проблема», — подчеркнул президент.

Ранее в тот же день Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на назначенные на сентябрь российско-белорусские учения «Запад-2017». Глава государства отметил, что предстоящие учения носят исключительно оборонный характер.

13 марта белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко высказал мнение, что Лукашенко не сможет сбить волну протестов и будет смещен со своего поста до конца года. Бондаренко подчеркнул, что первоначальной причиной серии протестных акций стал «налог на тунеядство», однако очень быстро все переросло в проявление ненависти к президенту.