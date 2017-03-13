Белорусский оппозиционер предрек свержение Лукашенко до конца года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет сбить волну недовольства в стране и будет смещен со своего поста до конца года. Об этом в понедельник, 13 марта, изданию «Гордон» сказал белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

По его словам, первоначальной причиной серии протестных акций стал «налог на тунеядство», однако очень быстро все переросло в проявление ненависти к Лукашенко. «Люди доведены до нищеты, а масштабы безработицы в небольших городах просто зашкаливают. Лукашенко не в состоянии решить проблемы людей. Мой прогноз — в течение года в Белоруссии будет новая власть. Думаю, Лукашенко будет смещен с должности в результате народных протестов», — сказал Бондаренко.

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Ранее в этот же день лидер оппозиционного «Белорусского национального конгресса» Николай Статкевич заявил, что 25 марта в Минске состоится многотысячная акция протеста, которая может стать бессрочной.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против сбора «налога на тунеядство». Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями ранее несколько тысяч человек приняли участие в мероприятии в Минске. Позже глава государства поручил чиновникам в течение года не взимать сбор с граждан страны.

Декрет «о тунеядцах» был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.