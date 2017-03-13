Белорусский оппозиционер назвал дату начала бессрочных акций протеста в Минске

Лидер оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич заявил, что 25 марта в Минске состоится многотысячная акция протеста, которая может стать бессрочной. Об этом говорится в заявлении на сайте политика.

«Время главного сбора в столице определено — 25 марта. Важно, чтобы как можно больше людей со всей страны приехали в Минск. Если люди будут готовы, то мы перейдем к бессрочному протесту», — заявил Статкевич.

По его мнению, если в Минске пройдет действительно массовая акция протеста, то большое число участников будет на следующий день на мероприятиях в других городах страны. «Власть хочет распылить протест по времени и местам. Обращаюсь ко всем организаторам акций в регионах. Не позволяйте режиму использовать вас для раздробления наших сил! Если вы действительно хотите перемен, а не просто показать, какая партия, региональная организация или город круче, то давайте действовать по одному плану», — призвал Статкевич.

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9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики не против шествий и демонстраций. Однако для массовых выступлений народу должно быть «отведено свое место». В этот же день глава государства поручил чиновникам в течение года не взимать с граждан страны так называемый налог за тунеядство.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против сбора налога. Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями ранее несколько тысяч человек приняли участие в мероприятии в Минске.

Декрет был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.