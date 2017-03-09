Лукашенко приостановил сбор «налога за тунеядство»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам в течение года не взимать с граждан страны так называемый налог за тунеядство. Об этом в четверг, 9 марта, он сказал на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает агентство БЕЛТА.

«Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что в течение марта в декрет «О предупреждении социального иждивенчества», также известном как декрет «о тунеядстве», будут вноситься корректировки, однако полностью отменен он не будет. «Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — подчеркнул белорусский лидер.

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19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против декрета. Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие от одной до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями ранее аналогичное мероприятие состоялось в Минске.

12 февраля стало известно, что сбор оплатили около 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, которым были направлены извещения. Собрано было около 14 миллионов белорусских рублей, что равняется примерно 431 миллиону российских.

Декрет был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.