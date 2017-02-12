В Белоруссии «налог с тунеядцев» заплатили 10 процентов получивших извещения

К настоящему времени сбор на финансирование государственных расходов оплатили около 46 тысяч граждан Белоруссии из 470 тысяч, которым были направлены соответствующие извещения. Об этом в эфире ОНТ рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам республики Михаил Рассолько.

Поступившая сумма, по его словам, — порядка 14 миллионов рублей (эквивалентно 433 миллионам российских рублей).

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Крайний срок уплаты — 20 февраля. «Прогнозировать, какое количество граждан уплатит налог, проблематично. Но я могу отметить, что большое количество обращений в настоящее время имеется в местные исполнительные органы и советы депутатов — граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора», — пояснил Рассолько.

Если кто-то имеет право на льготу, то нужно предоставить соответствующие документы, предупредил чиновник.

Если он не работал в 2015 году определенное количество дней, то он обязан уплатить сбор, подчеркнул Рассолько. «Но есть случаи, когда гражданин получил извещение, но он не является плательщиком сбора. Это произошло по разным причинам, основная масса, около 80-90 процентов, в зависимости от региона, граждан проживала или проживает в Российской Федерации. Поскольку у нас отсутствует граница, мы не можем отследить ее пересечение», — отметил он.

В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому трудоспособные граждане, проживающие на территории республики, но при этом не работающие и не платящие налогов более шести месяцев, будут ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов под угрозой привлечения к административной ответственности.