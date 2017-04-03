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Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ и поставках нефти

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Договоренность о выплате Минском долга за российский газ достигнута в ходе переговоров между президентами России и Белоруссии — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Договорились о том, что на определенных условиях будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти, что после их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму "Газпрому"», — объяснил он.

По словам Дворковича, сумма задолженности составляет около 726 миллионов долларов. Вице премьер заверил, что поставки нефти предполагается возобновить «более-менее синхронно» с погашением долга. По его словам, это произойдет «в максимально короткие сроки, может быть, уже в апреле».

Вице-премьер заверил, что российская сторона делает все для организации поставок нефти в Белоруссию из расчета 24 миллиона тонн в год. «Зависит, естественно, от технических возможностей по приему нефти белорусской стороной», — подчеркнул он.

Кроме того, было решено, что «Газпром» предоставит Белоруссии скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены, с 2018 по 2019 год. Дворкович отказался назвать ее размер, сославшись на корпоративные стандарты. Он также добавил, что все взаимоотношения Москвы и Минска по вопросу поставок топлива после 2019 года подлежат дальнейшим переговорам.

Ранее 3 апреля стало известно, что Путин и Лукашенко урегулировали спор в нефтегазовой сфере. «Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», — сообщил российский лидер по итогам переговоров с белорусским коллегой.

В 2016 году между Россией и Белоруссией возник спор из-за поставок нефти. Москва планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.

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