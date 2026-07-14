США провалили план выпуска 155-мм снарядов из-за помощи Украине

США провалили план по наращиванию производства снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов их поставок Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона.

Утверждается, что вместо поставленной цели в 100 тысяч снарядов в месяц производство выросло лишь до 36 тысяч. В докладе подчеркивается, что Штаты всего предоставили Украине более трех миллионов снарядов.

«Предприятие не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта. Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или министерства войны», — указано в документе.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall осуществил первую поставку артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе.