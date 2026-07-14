Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 14 июля 2026Мир

США провалили план производства артснарядов из-за Украины

США провалили план выпуска 155-мм снарядов из-за помощи Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США провалили план по наращиванию производства снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов их поставок Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона.

Утверждается, что вместо поставленной цели в 100 тысяч снарядов в месяц производство выросло лишь до 36 тысяч. В докладе подчеркивается, что Штаты всего предоставили Украине более трех миллионов снарядов.

«Предприятие не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта. Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или министерства войны», — указано в документе.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall осуществил первую поставку артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Союзник России оказался на грани энергетического коллапса
    Подсчитано количество летевших в направлении Московского региона беспилотников ВСУ
    Иран атаковал ракетами американские базы
    Мужчина выстрелил в лицо прохожему в российском городе
    США провалили план производства артснарядов из-за Украины
    В России задумали уполовинить госскидки на покупку одного типа машин
    Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой
    Прилет самой мощной российской авиабомбы по объекту ВСУ сняли на видео
    В США скептически отнеслись к новым санкциям против России
    США вновь ударили по Ирану
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok