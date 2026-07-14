Макрона раскритиковали за превращение Дня взятия Бастилии в спектакль для Зеленского

Слуцкий: Макрон превратил День взятия Бастилии в спектакль в поддержку Зеленского

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон превратил День взятия Бастилии в политическое шоу, направленное на поддержку политики украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал на английском языке в социальной сети X.

Слуцкий подчеркнул, что День взятия Бастилии — это символ «триумфа воли народа» Франции. «Правда ли французы хотят рисковать собственным благополучием ради коррумпированной неонацистской хунты?» — задумался он.

Ранее стало известно, что первая леди Франции Брижит Макрон дважды поцеловала Зеленского при встрече в Париже во время празднования Дня взятия Бастилии — главного французского национального праздника. Сообщалось, что в праздничном параде примут участие боевая авиация и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).