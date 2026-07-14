Куба пережила третье масштабное отключение электроэнергии за полторы недели

За последние десять лет жители Кубы столкнулись с третьим масштабным отключением электроэнергии. О тяжелом положении союзника России сообщает местная газета Cuba Debate.

Причиной того, что островное государство оказалось на грани энергетического коллапса, стала топливная блокада США. Американские санкции фактически лишили Кубу возможности закупать нефть из Венесуэлы и Мексики, которые до этого обеспечивали значительную часть ее потребностей.

В начале апреля сообщалось, что Гавана будет получать киловатты электроэнергии с плавучей электростанции, которую к берегам Кубы отправили власти Турции. Однако и этого, судя по последней информации, оказалось недостаточно.

Во вторник, 14 июля, жители Кубы пережили общенациональное отключение электроэнергии. Оно стало уже третьим с начала второго летнего месяца. Серия блэкаутов была во многом обусловлена устаревшей инфраструктурой и топливными санкциями США. В местном правительстве признали эффективность американских ограничений. Главной целью Вашингтона является свержение 67-летнего коммунистического режима в островном государстве.