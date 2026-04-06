Турция направила Кубе плавучую электростанцию

Куба получит электричество от турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», которая была направлена для поддержания энергетической системы страны. Об этом сообщает издание Türkiye.
«Куба, столкнувшаяся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции», — утверждается в публикации.
По данным газеты, судно уже прибыло в порт Гаваны и приступило к снабжению Кубы электричеством. В материале отмечается, что подобные плавучие установки могут быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов.
Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти в качестве гуманитарного груза.