Турция направила Кубе плавучую электростанцию

Türkiye: Куба получит электричество от турецкой плавучей электростанции

Куба получит электричество от турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», которая была направлена для поддержания энергетической системы страны. Об этом сообщает издание Türkiye.

«Куба, столкнувшаяся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции», — утверждается в публикации.

По данным газеты, судно уже прибыло в порт Гаваны и приступило к снабжению Кубы электричеством. В материале отмечается, что подобные плавучие установки могут быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов.

Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти в качестве гуманитарного груза.