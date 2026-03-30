На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом

Танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России, передает РИА Новости

Судно прибыло в порт Мансас и ожидает разгрузки. Поставка осуществляется в рамках гуманитарной помощи, оказываемой Москвой Гаване.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не против гуманитарных поставок нефти Кубе из других стран, в том числе из России.

Также сообщалось, что власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова.