Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 30 марта 2026Мир

На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramon Espinosa / Pool / Reuters

Танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России, передает РИА Новости

Судно прибыло в порт Мансас и ожидает разгрузки. Поставка осуществляется в рамках гуманитарной помощи, оказываемой Москвой Гаване.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не против гуманитарных поставок нефти Кубе из других стран, в том числе из России.

Также сообщалось, что власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok