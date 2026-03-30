Трамп не возразил против поставок Кубе российской нефти

Трамп: США не против поставок Кубе нефти из других стран, в том числе России

Соединенные Штаты не против гуманитарных поставок нефти Кубе из других стран, в том числе из России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту своего самолета, его слова приводит Reuters.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет», — не возразил Трамп.

Ранее сообщалось, что власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то, что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова.