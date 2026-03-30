00:59, 30 марта 2026

Стало известно о решении США пропустить российский танкер с нефтью к берегам Кубы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то, что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова. Об этом сообщает The New York Times.

Как следует из данных издания, танкер перевозит около 730 тысяч баррелей нефти и может прибыть в город Матансас к 31 марта. Отмечается, что прибытие этого судна на остров позволит Кубе на несколько недель избежать опустошения запасов топлива.

ТАСС обратился за комментарием к Белому дому, Пентагону, Министерству внутренней безопасности и Береговой охране США, однако там пока не отреагировали на запрос.

Ранее стало известно, что более 100 тысяч кубинцев ожидают операции в больницах из-за проблем в здравоохранении, вызванных блокадой США.

