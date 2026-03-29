Перес-Олива Фрага: более 100 тысяч кубинцев ожидают операции в больницах

Более 100 тысяч кубинцев ожидают операции в больницах из-за проблем в здравоохранении, вызванных блокадой США. Об этом заявил вице-премьер, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, передает РИА Новости.

«В системе здравоохранения (...) более 100 тысяч человек стоят в очереди, ожидая операций, и из них более 11 тысяч — дети», — рассказал министр в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Перес-Олива Фрага также подчеркнул, что из-за американских ограничений на Кубе начались проблемы с водоснабжением и хранением продуктов.

Впервые с момента прекращения поставок нефти из США энергетическая система Кубы полностью вышла из строя 17 марта. Восстановительные работы велись до 18 марта.

Ранее стало известно, что Кубу охватили проблемы в энергетике. Трудности с топливом и электричеством стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы. При этом Вашингтон не разрешил государству покупать российскую нефть. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассматривает возможные варианты оказания помощи Кубе.