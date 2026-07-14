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22:34, 14 июля 2026Силовые структуры

В Краснодаре двух мужчин задержали за провокационное видео у храма

В Краснодаре задержали двух мужчин за ролик со шпагатом между авто на фоне храма
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Сотрудники полиции в Краснодаре задержали двух местных жителей за видео, которое они сняли на фоне собора. Об этом сообщает краевое ГУ МВД России.

Во вторник по медиа разлетелся ролик, на котором молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя автомобилями. На заднем плане виднеется Войсковой собор князя Александра Невского, расположенный на улице Постовой. Задержанными оказались 19 и 23-летние горожане.

«Своими действиями мы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих. Мы очень сильно извиняемся за нашу глупость», — заявил один из задержанных.

Сейчас стражи порядка проводят проверку. Действиям молодых людей дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее сообщалось, что в Москве школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя. Теперь за незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей.

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