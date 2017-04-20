Лукашенко отказался считать соглашения с Россией игрой в одни ворота

Достигнутые с Россией договоренности в нефтегазовой сфере — это компромиссное решение, а не игра в одни ворота. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, сообщает ТАСС. По его словам, российские СМИ в освещении этого вопроса «вбрасывают ложку дегтя».

Он добавил, что Белоруссия «ни перед кем никогда не стояла на коленях». По словам Лукашенко, когда Москва дает кредит Минску, то белорусы платят 4,5-6 процентов годовых, причем белорусская сторона исправно обслуживает долги.

«Все страны получают определенные кредиты от международных организаций, спонсоров, Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на первом месте КНР. Она предоставила нам порядка 15 миллиардов долларов кредитной линии под проекты, реализуемые в Белоруссии, и, самое главное, не упрекает, что нам помогает», — заявил он.

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11 апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до миллиарда долларов. Деньги необходимы Белоруссии для поддержки бюджета и платежного баланса.

В начале месяца между Россией и Белоруссией был подписан пакет документов, который позволит урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере и избежать их в дальнейшем.

В 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.