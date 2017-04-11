Россия задумалась о выделении миллиарда долларов Белоруссии

Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до миллиарда долларов. Деньги необходимы Белоруссии для поддержки бюджета и платежного баланса. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем (предоставление кредита Белоруссии — прим. «Ленты.ру»)», — приводит агентство его слова.

7 апреля первый зампред правительства Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Москва рефинансирует текущие долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.

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В начале апреля вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович сообщил, что Белоруссия вернет РФ долг за поставленный газ. Сумма задолженности, по его словам, составляет 726 миллионов долларов.

Тогда же президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко урегулировали спор в нефтегазовой сфере, возникший в начале 2016 года. Москва планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно, но график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.