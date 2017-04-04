Россия рефинансирует долги Белоруссии на 800 миллионов долларов

Россия и Белоруссия договорились рефинансировать текущие долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил первый заместитель председателя правительства Белоруссии Василий Матюшевский, передает ТАСС.

«Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению, в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов долларов — основной долг и сумма процентов к погашению в этом году», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что «принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей».

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Ранее, 3 апреля, зампред правительства России Аркадий Дворкович заявил, что Минск вернет Москве долг за поставленный газ. Сумма задолженности, по его словам, составляет 726 миллионов долларов.

В тот же день президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко урегулировали спор в нефтегазовой сфере.

В 2016 году между Россией и Белоруссией возник спор из-за поставок нефти. Москва планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.

