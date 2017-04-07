Лукашенко назвал условия оплаты российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным по газовому вопросу. По его словам, Минск в 2017 году будет платить за российский газ по действующему контракту с «Газпромом» 130 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на эфир белорусского телевидения.

При этом, уточнил Лукашенко, частично издержки будут компенсированы за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.

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«Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов есть, чтобы до конца 130 долларов было», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул важность достижения договоренности о компенсации этой цены.

Ранее президент Белоруссии заявил, что цены на нефть со стороны России установлены приемлемые. «Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95 процентов, тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе», — подчеркнул он.

4 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что его страна договорилась с Россией о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн с текущего года до 2024-го включительно. Из этого объема 18 миллионов тонн будут направляться на НПЗ, а остальное — «перетаможиваться», причем пошлины останутся в бюджете Белоруссии.

Также премьер заявил, что эффект для экономики Белоруссии от договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере составит в 2017-м около 500 миллионов долларов, в два последующих года — по 800 миллионов.

3 апреля вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Минск вернет Москве долг за поставленный газ. Сумма задолженности, по его словам, составляет 726 миллионов долларов.