Финансы
 

Лукашенко назвал условия оплаты российского газа

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным по газовому вопросу. По его словам, Минск в 2017 году будет платить за российский газ по действующему контракту с «Газпромом» 130 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на эфир белорусского телевидения.

При этом, уточнил Лукашенко, частично издержки будут компенсированы за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.

«Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов есть, чтобы до конца 130 долларов было», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул важность достижения договоренности о компенсации этой цены.

Ранее президент Белоруссии заявил, что цены на нефть со стороны России установлены приемлемые. «Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95 процентов, тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе», — подчеркнул он.

4 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что его страна договорилась с Россией о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн с текущего года до 2024-го включительно. Из этого объема 18 миллионов тонн будут направляться на НПЗ, а остальное — «перетаможиваться», причем пошлины останутся в бюджете Белоруссии.

Также премьер заявил, что эффект для экономики Белоруссии от договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере составит в 2017-м около 500 миллионов долларов, в два последующих года — по 800 миллионов.

3 апреля вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Минск вернет Москве долг за поставленный газ. Сумма задолженности, по его словам, составляет 726 миллионов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко нашел способ компенсировать дороговизну российского газа
Россия рефинансирует долги Белоруссии на 800 миллионов долларов
В Минске оценили экономический эффект от нефтегазовых соглашений с Москвой
Последние новости
В Москве рассказали о контактах с США после удара по Сирии
Вынесен приговор бывшим бойцам украинского батальона «Торнадо»
В МОК анонсировали получение киберспортом олимпийского статуса
США выразили желание продолжить диалог с Россией по Сирии
Полиция уточнила число погибших и раненых при теракте в Стокгольме
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
Полковник полиции до смерти избил любовницу в Орловской области
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:01 Сегодня

С инжиру бесятся

Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
20:14 Сегодня

У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро

18:26 Сегодня

Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть

17:09 Сегодня

Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии

Финансы
 — 
00:01 21 марта 2017
Дэвид Рокфеллер

Великий и ужасный

Умер Дэвид Рокфеллер — человек, пытавшийся объединить мир
16:27 Сегодня

Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту

10:25 28 марта 2017

Цены на 20 процентов продуктов снизились из-за укрепления рубля

15:32 Сегодня

ЦБ подтянул официальный доллар к 57 рублям

Финансы
 — 
00:01 16 марта 2017

«Социальная помощь становится бессмысленной»

Чем уникальна российская бедность
14:07 Сегодня

Lehman Brothers возместит инвесторам потери по облигациям на миллиард долларов

00:44 28 марта 2017

Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки»

14:10 Сегодня

Сбербанк опроверг данные об обмене украинской «дочки» на отели Hilton

Россия
«Эта терапия убила бы взрослого»
Детская онкология излечима, но выздоровление стоит огромных денег
Леонид Маркелов«Строительство замков продолжится»
Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки
Кандидат в сити-менеджеры Омска изобразил свою программу с помощью эмодзи
Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам отпустят под подписку
Владимир Путин и Шавкат МирзиёевПокинули Кремль окрыленными
Переговоры Путина и нового президента Узбекистана прошли под раскаты хохота
Путин выразил соболезнования королю Швеции после теракта в Стокгольме
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля
Все материалы
Мир
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Стокгольм под ударом
Грузовик протаранил толпу на главной пешеходной улице города
Полиция уточнила число погибших и раненых при теракте в Стокгольме
Арабы в соцсетях похвалили «Абу Иванку» Трампа за удар по Сирии
Главный свидетель по делу о перевороте в Черногории отказался от показаний
Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином
Все материалы
Бывший СССР
Неизлечимая энергозависимость
К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине
В Киеве заявили об отсутствии юридической силы у показаний Вороненкова
Вынесен приговор бывшим бойцам украинского батальона «Торнадо»
Представитель ЕС пожаловался на высмеивающих «безвиз» троллей
Климкин предупредил украинцев о задержках на границе при въезде в ЕС
Киев призвал поддержать действия США в Сирии
Аваков заявил о желании жителей Донбасса вернуться в состав Украины
Все материалы
Финансы
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
У европейцев обнаружили старую валюту на 15 миллиардов евро
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
Новак отказался связывать рост цен на нефть с ударом США по Сирии
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
ЦБ подтянул официальный доллар к 57 рублям
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Александр Мамут приобрел сеть «Формула кино»
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Минобороны направило в Пентагон ноту о прекращении работы горячей линии по Сирии
США выразили желание продолжить диалог с Россией по Сирии
Суд отказался арестовывать подозреваемого в призывах к беспорядкам преподавателя
Полковник полиции до смерти избил любовницу в Орловской области
Все материалы
Наука и техника
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Коммунальный рай
Как советская власть создавала нового человека
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Из Mass Effect: Andromeda убрали «мертвые глаза»
Взрывное столкновение звезд показали в видеоролике
Быстроходного робота-ската показали на видео
Google выпустил собственную водку
Все материалы
Спорт
Закрытый показ
Почему российские болельщики могут не увидеть матчи ЧМ-2018 по ТВ
В МОК анонсировали получение киберспортом олимпийского статуса
Российскую легкоатлетку Поистогову дисквалифицировали на два года
СМИ сообщили о гниении газона на «Зенит-Арене»
Главу МОК Томаса Баха заподозрили в коррупции
Мостовой оценил шансы Слуцкого на трудоустройство в Англии
«Аэрофлот» и «Манчестер Юнайтед» продолжат сотрудничество
Все материалы
Культура
Место возле папаши
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Времени первых» до «Последствий»
Робот и наоборот
Группа, без которой не было бы Depeche Mode, A-ha и многих других
«Главная ценность нации — это совесть»
Продюсер Тимур Бекмамбетов о «Времени первых» и русском характере
Продюсер Канье Уэста и Бьорк выпустил новый альбом
Умер актер фильма «V — значит вендетта»
Прокатчики в США раскритиковали «взрослый» рейтинг фильма о девочке-трансгендере
Умерла поэтесса-битница Джоан Кайгер
Все материалы
Интернет и СМИ
Кадр из видео «Исламского государства».Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Филиппинская клиника предложила сделать обрезание когтями Росомахи
Ведущий «России 24» извинился за фразу «скорбеть вместе веселее»
Daily Mail удалила статью о плане США организовать химическую атаку в Сирии
Трампа назвали чмом за ракетную атаку на сирийский аэродром
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада с прищепкой на носу
Все материалы
Ценности
Volkswagen Golf GTE SportБешеные табуретки
Спортивные модификации компактных авто не теряют популярности
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции
Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей
Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс
Все материалы
Путешествия
Холм ядовитых деревьев
Как самое страшное место Камбоджи стало местом притяжения туристов со всего мира
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
Для туристов в России организуют «Атомные выходные» с посещением храма
В Европе запустили Polaroid-туры
Американская авиакомпания сняла музыканта с рейса из-за виолончели
Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей
Индия упростила визовый режим для россиян
Все материалы
Из жизни
Какая нелепая смерть
Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
Борцы с педофилами испортили выходные невиновному британцу
Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой
Американец пригласил свою 93-летнюю бабушку на школьный выпускной
Стало известно меню устроенного Трампом в честь Си Цзиньпина ужина
Все материалы
Крутейшие дизельные машины
Автомобили на «тяжелом топливе», от которых волосы дыбом
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
«Экзорцист» для «Демона»
Самые яркие доработанные автомобили месяца
Lamborghini, о которых никто не мечтает
История тракторов, ставших началом производителя суперкаров
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
«Мерседес» изменил S-Классу интерьер и добавил автопилот
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы