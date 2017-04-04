В Минске оценили экономический эффект от нефтегазовых соглашений с Москвой

Эффект для экономики Белоруссии от договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере составит в 2017 году около 500 миллионов долларов, в два последующих года — по 800 миллионов. Об этом во вторник, 4 апреля, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал вице-премьер республики Владимир Семашко.

Он уточнил, что поставки нефти в Белоруссию возобновятся не позднее 13 апреля, при этом сырье будет поступать в заявленных ранее объемах — 24 миллиона тонн ежегодно. Их них 18 тонн будет отправляться на местные НПЗ на переработку, оставшиеся 6 тонн будут перетаможиваться, и ввозные пошлины пойдут в бюджет республики. Семашко назвал эти условия приемлемыми и выгодными.

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В понедельник, 3 апреля, президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о выплате Минском долга за российский газ. Тогда же стало известно, что Москва рефинансирует текущие долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.

Спор между странами возник в 2016 году, когда Москва сократила график поставок на третий квартал 2016-го года на 2,25 миллиона тон, объяснив это неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Белоруссии. Лукашенко настаивал, что Минск имеет право на снижение цены на газ из-за падения стоимости нефти. Москва в ответ заявила, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в сопредельную республику.

По утверждению зампреда правительства России Аркадия Дворковича, сумма задолженности Минска за газ составляет 726 миллионов долларов.