Партия иранской нефти на этой неделе поступит на НПЗ Белоруссии

Танкер с 80 тысячами тонн иранской нефтью для Белоруссии в среду, 22 марта, прибыл в порт Одессы. По словам заместителя генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба, эта нефть на днях поступит на Мозырский НПЗ, сообщает РИА Новости.

Москва и Минск ведут топливный спор с января 2016 года. Белоруссия потребовала снизить стоимость газа и в одностороннем порядке стала платить меньше. Россия в свою очередь увязала этот вопрос с поставками нефти. В январе этого года СМИ сообщили о намерении сократить их в первом квартале с 4,5 до 4 миллионов тонн.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российским поставкам. По его словам, новые маршруты должны быть не только проработаны, но и испытаны.

В итоге в середине февраля Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и Beloil Polska (дочерняя структура БНК) заключили соглашение о покупке у Ирана 600 тысяч баррелей нефти.