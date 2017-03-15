В Белоруссии сообщили об ограничении поставок российских нефтепродуктов

Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом в среду, 15 марта, пишет белорусское издание TUT.by со ссылкой на источники.

В Минэнерго России считают нецелесообразным поставки крупных партий отечественных нефтепродуктов в адрес белорусских компаний из-за наличия большого объема мощностей по переработке сырья в республике, сообщил источник.

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Бизнесмен из Белоруссии сообщил, что местные компании закупали дизельное топливо в России, потому что это было выгодно. «Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам», — отметил он. По его словам, весомая доля дизельного топлива на белорусских АЗС произведена в России.

16 февраля Москва и Минск согласовали протокол по нефтегазовым вопросам. В тот же день Белоруссия заключила первую нефтяную сделку с Ираном.

В начале января Россия намеревалась сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как стороны не смогли разрешить газовый спор.

Экспорт белорусских товаров в Евросоюз в 2016 году упал на треть, в том числе из-за снижения вывоза нефтепродуктов, вызванного недопоставками российской нефти.