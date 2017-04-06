Лукашенко нашел способ компенсировать дороговизну российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разница между предложенной Москвой и желаемой Минском ценой на газ будет компенсирована за счет реэкспорта российской нефти белорусской стороной, сообщает РИА Новости. По его словам, эта договоренность была достигнута на встрече с президентом России Владимиром Путиным 3 апреля.

Он добавил, что цены на нефть со стороны России установлены приемлемые. «Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95 процентов, тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе», — подчеркнул Лукашенко.

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4 апреля вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия договорилась с Россией о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн с текущего года до 2024-го включительно. Из этого объема 18 миллионов тонн будут направляться на НПЗ, а остальное — «перетаможиваться», причем пошлины останутся в бюджете Белоруссии.

Он также заявил, что эффект для экономики Белоруссии от договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере составит в 2017-м около 500 миллионов долларов, в два последующих года — по 800 миллионов.

3 апреля зампред правительства России Аркадий Дворкович заявил, что Минск вернет Москве долг за поставленный газ. Сумма задолженности, по его словам, составляет 726 миллионов долларов.