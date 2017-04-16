В белорусском правительстве назвали цену на российский газ в 2018 году

Цена российского газа для Белоруссии составит в 2018 году 129 долларов за тысячу кубометров. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил вице-премьер республики Владимир Семашко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, этот уровень будет вне зависимости от конъюнктуры — цен на нефть и газ.

Семашко подчеркнул, что если бы две страны на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы «под 150 долларов». Он назвал это существенной скидкой.

Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.

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Также Семашко сообщил, что со вторника, 18 апреля, в Белоруссию начнут поставляться увеличенные объемы нефти в соответствии с балансом, который предусматривает 24 миллионов тонн нефти ежегодно до 2024 года включительно.

Ранее сообщалось, что, согласно условиям протокола о порядке ценообразования, подписанного 13 апреля Семашко и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, цены на российский газ для Белоруссии будут определяться формулой, привязанной к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе России. Это соглашение распространяется на 2018-2019 годы. Поставки газа в 2017 году осуществляются на условиях текущего контракта.

Между Москвой и Минском в прошлом году возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, но график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго объяснили это неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

Белорусский президент Александр Лукашенко настаивал, что из-за падения стоимости нефти Минск имеет право на снижение цены на газ. Москва заявляла, что в 2011-2015 годах недополучила 22,3 миллиарда долларов из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию.