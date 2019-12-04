У России попросили дружескую скидку на газ

Президент Сербии Александр Вучич перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что республика хочет получить от России недостающие объемы газа по выгодной цене, сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что в стране заполнено газохранилище на 450 миллионов кубометров газа и дополнительно есть место еще для 100 миллионов. Таким образом в день в первом квартале можно тратить по 2,5 миллиона кубометров.

По договору с Россией страна получает в день 6,2 миллиона кубометров, однако расходы составляют около 12 миллионов, поэтому власти республики ищут, где взять недостающее.

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Вучич указал, что при закупках заранее можно получить выгодную цену со скидкой, а сейчас стоимость газа для Сербии будет выше. «Уверен, что наши российские друзья помогут нам решить эту проблему», — заключил президент республики.

В настоящее время Сербия получает природный газ через Украину и Венгрию. Также в республике строится трубопровод с пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год от границы Болгарии до Венгрии, по которому пойдет газ из «Турецкого потока». Предполагается, что строительство сербской ветки завершится уже в этом году, но инфраструктура для приема газа в Болгарии будет достроена только в первой половине 2020 года.

Запуск «Турецкого потока» анонсирован на 8 января. В его участии намерены принять участие Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обе нитки газопровода уже заполнены.

Проблемой для поставок газа в Сербию может стать ситуация с транзитом через Украину. В настоящее время Москва и Киев продолжают переговоры по контракту, истекающему в этом году. Украина настаивает на десятилетнем соглашении с гарантированным объемом поставок, а Россия хотела бы заключить договор на один год. Помимо этого, «Газпром» отказывается платить штраф, возникший после решения Стокгольмского арбитража и пока не готов компенсировать его поставками газа, как предлагает украинская сторона.

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