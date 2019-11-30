Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Запуск газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января 2020 года. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который проходит через Турцию и связывает Азербайджан и страны ЕС. Трансляцию с мероприятия ведет телеканал NTV.

«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем», — сказал Эрдоган и объявил дату открытия в Стамбуле «Турецкого потока».

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Отмечалось, что к началу работы готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» на территории России. Кроме того, завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой нитки завершили в апреле 2018 года.

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