Болгария передумала мешать «Турецкому потоку»

Верховный административный суд Болгарии (ВАС) прекратил дело о выборе подрядчика для строительства сухопутного участка «Турецкого потока», говорится в сообщении на сайте органа.

Поводом для решения стало отсутствие желания продолжать дело у авторов иска, консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии». Этот вывод суд сделал на основании письменного заявления от участника консорциума Completions Development, который аффилирован с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).

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Таким образом, строительством газопровода займется итало-саудовский консорциум Arkad Engineering, который и выиграл первый тендер.

Процесс начался после того, как в мае этого года газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» назначил подрядчиком «Газовое развитие и расширение в Болгарии», обвинив Arkad в том, что компания не сумела вовремя предоставить все необходимые документы. Представители Arkad обжаловали это решение, после чего, в июле, ВАС обязал «Булгартрансгаз» восстановить прежнего подрядчика. Комиссия по защите конкуренции поддержала это решение.

«Газовое развитие и расширение в Болгарии» попыталось обжаловать свое поражение, но, как следует из письма Completions Development и нынешнего постановления, отказалось от таких планов.

Газ по «Турецкому потоку» должны пойти к концу 2019 года. У газопровода два направления, из них первое соединит Россию с Турцией, а второе — Россию с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» Болгария планирует до конца 2020 года.

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