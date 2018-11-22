«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»

«Газпром» выбрал маршрут поставки газа по «Турецкому потоку», который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы операторов этих стран.

Отмечается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года.

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

По информации газеты, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Процедуры в рамках аукциона будут полностью завершены к марту 2019 года. Источники издания рассказали, что «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности.

Вторая нитка «Турецкого потока», предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично — для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию,— а полной загрузки достигнет в 2022 году.

Предполагается, что такой график строительства позволит с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

Ранее 20 ноября сообщалось, что запуск газопровода «Турецкий поток» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно. Это может привести к недополучению 500 миллионов долларов в год.

Проект газопровода включает в себя две нитки трубопроводов мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка будет обеспечивать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа участия в нем Болгарии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!