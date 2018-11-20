На Украине подсчитали потери от запуска «Турецкого потока»

Запуск газопровода «Турецкий поток» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно. Об этом в эфире телеканала «24» рассказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По его подсчетам, это приведет к недополучению 500 тысяч долларов в год. «Теперь Украине нужно направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки. Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал он.

Униговский отметил, что Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для управления своей газотранспортной системой. Предпочтение он отдал бы операторам из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно, а вторая нитка «Турецкого потока» будет поставлять в эту европейскую страну 16 миллиардов кубометров. «Шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов», — резюмировал он.

19 ноября президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа по первой нитке газопровода «Турецкий поток». Проект газопровода включает в себя две нитки трубопроводов мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка будет обеспечивать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа участия в нем Болгарии. Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что в 2019 году газопровод заработает на полную мощность, — на текущий момент не готова наземная часть трубопровода на территории Турции.

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